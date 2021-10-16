Иркутск, 16 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 16 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5133 человека, причём рекордные 18 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 115 673 человека (+399 за сутки). Госпитализированы 3825 (+51 за сутки).

Выздоровели 104 245 пациентов (+267 за сутки). Ещё 461 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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