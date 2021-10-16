Тайбэй, 16 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Нехватка электронных компонентов во всём мире будет ощущаться до конца 2022 года, заявил генеральный директор тайваньского производителя полупроводников TSMC Си-Си Вэй в ходе онлайн-конференции. Об этом сообщает Seeking Alpha.

Peellden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)

Компания TSMC является крупнейшим в мире производителем полупроводниковых микросхем. Производимые TSMC компоненты используются в электронных устройствах Apple, Qualcomm, Intel, Nvidia, Huawei, ARM, MediaTek и других компаний.

Глава TSMC рассказал, что загрузка производственных линий компании уже расписана на весь следующий год. Он добавил, что ситуация с нехваткой электронных компонентов для автомобилестроительной промышленности начнёт улучшаться в ближайшие месяцы.

При этом Си-Си Вэй подчеркнул, что проблема дефицита не будет полностью решена до конца 2022 года. Он также предположил, что кризис может затронуть не только автопром, но и другие сферы, включая производство компьютеров и смартфонов.

Проблема нехватки электронных компонентов для автомобильной промышленности возникла в конце 2020 года. Из-за нехватки чипов в 2021 году все крупнейшие автомобилестроительные компании были вынуждены сократить объёмы производства.