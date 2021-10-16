Иркутск, 16 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Иркутской области сохраняется высокий риск распространения COVID-19. Об этом в своём постановлении о необходимости обязательной вакцинации от коронавируса сообщил врио главного санитарного врача по Иркутской области Михаил Лужнов. По его словам, к сороковой календарной неделе темп прироста заболеваемости в Приангарье более чем в шесть раз превысил уровень предыдущей недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют работающие граждане, среди которых, по результатам проводимых эпидемиологических расследований, чаще болеют лица профессиональных групп, имеющих на работе большое количество социальных контактов — работники сферы услуг, образовательных и медицинских организаций, банков, офисов, транспортной сферы, государственные, муниципальные служащие.

При этом, по данным министерства здравоохранения Иркутской области, охват иммунизацией против COVID-19 профессиональных групп повышенного риска инфицирования остается низким.

По состоянию на 13 октября законченный курс иммунизации имеют только 19,5% государственных и муниципальных служащих, 29,4% работников сферы услуг. 41% — транспортных предприятий, 44% работников образовательных организацией.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 октября 2021 года в Приангарье ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет и ряда других категорий. В частности, медработники, госслужащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли и другие.

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