Екатеринбург, 16 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В качестве наиболее вероятной причины возникновения на юге Екатеринбурга торфяного пожара назван поджёг. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

Пожар

«Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы», — добавили в ведомстве.

Личности возможных поджигателей пока не установлены. Как сообщало ИА REGNUM, пожар возле микрорайона Солнечный тушат с 11 октября. За последние сутки пожарные справились ещё с пятью очагами. Осталось 27.