Красноярск, 16 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрирован 471 новый случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 122 552. Всего в регионе проведено более 3,8 млн обследований на коронавирус.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 32 347 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 344 человека», — отметили в оперштабе.