Екатеринбург, 16 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом возле микрорайона Солнечный за сутки ликвидировали пять очагов торфяного пожара. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области У тлеющего торфяника

К утру 16 октября действует 27 очагов. Для борьбы с ними дополнительно проложили пять магистральных линий подачи воды.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар тушат с 11 октября. В последние дни группировку сильно нарастили. 15 октября на место прибыли специалисты авиалесохраны и курсанты Уральского института госпожслужбы МЧС. Из-за горящего торфяника введён режим ЧС локального характера.