Филадельфия, США, 16 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) 3dpete Талисман «Ванкувер Кэнакс»

Игра состоялась на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:5.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. В составе «Филадельфии» шайбы забросили Джоэль Фараби (7-я минута), Кэм Аткинсон (33-я), Трэвис Конечны (58-я, при игре 6×4) и Клод Жиру (59-я, при игре 6×5), у «Ванкувера» голы забили российский нападающий Василий Подколзин (23-я), шведский форвард Элиас Петтерссон (25-я, в большинстве), Алекс Чиассон (30-я, при игре 5×3) и Джей Ти Миллер (38-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету Джей Ти Миллера.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, в следующей игре «Ванкувер» 17 октября на выезде сыграет с командой «Детрой Ред Уингз», а «Филадельфия» 19 октября примет у себя клуб «Сиэтл Кракен».