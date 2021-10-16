Мбабане, 16 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Доступ в интернет был заблокирован в столице королевства Эсватини (Свазиленд) Мбабане во время студенческой акции протеста. Об этом 15 октября сообщило Agence France-Presse.

Marcelo Graciolli Нет интернета

По информации журналистов, возможность подключения к интернет-ресурсам оказалась отключена после появления в социальных сетях видеозаписей и фотографий с пострадавшими при столкновениях с полицией.

Блокировка длилась примерно два часа. Официальных сведений о беспорядках и пострадавших не поступало. Протестующие требовали от властей проведения политических и социально-экономических реформ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июне ряд изданий распространили информацию о том, что король Эсватини Мсвати III бежал в ЮАР из-за протестов в своем королевстве. Однако исполняющий обязанности премьер-министра страны Темба Масуку опроверг эти сообщения.