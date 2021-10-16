Барнаул, 16 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Останки ребёнка, найденные рыбаком в небольшой речке под Новоалтайском, принадлежат Ксении Боковой — девочке, которую более семи лет безуспешно искали правоохранители и волонтеры.

Река

«Бокова Ксения найдена, погибла. Отряд приносит соболезнования родным и близким», — такое сообщение появилось на форуме поискового отряда «Лиза Алерт». Как сообщает ИА «Амител» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, эксперты не обнаружили признаки насильственной смерти. Есть версия, что девочку затянуло в ил, а спустя столько лет вытолкнуло на поверхность. Официальных комментариев пока не обнародовано.

Напомним, Ксения Бокова, которой на тот момент было 11 лет, 28 марта 2014 года ушла из школы № 12 в Новоалтайска и пропала. Следствие отрабатывало три основных версии исчезновения ребёнка: в отношении девочки совершено особо тяжкое преступление, её похитили и несчастный случай. Также следователи не исключали возможности того, что подруга, с которой Ксения шла из школы домой, могла видеть, как девочка утонула.

Полицейские тем временем, отрабатывали и предположения и слухи. Через несколько месяцев тщетных поисков в Барнаул были даже приглашены участники «Битвы экстрасенсов». Ясновидящий Рауф Джафаров настаивал на версии несчастного случая, который произошёл неподалеку от того места, где она пропала. Он отмечал также, что в 2014 году отыскать Бокову трудно из-за наводнения, постигшего регион. Тем не менее, рамках поисков Ксении правоохранители предпринимали попытки перекрывать реки Малая и Большая Черемшанка.

Но только 9 августа 2021 года рыбак наткнулся на детские сапожки, торчащие из ила. Это случилось именно на реке Малая Черемшанка. Позднее следователи извлекли останки ребёнка. Новоалтайский межрайонный следственный отдел СКР организовал доследственную проверку.

«Следователям СК предстоит установить личность погибшего, в том числе проверить, принадлежат ли останки пропавшей в марте 2014 года Ксении Боковой. Уже назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечалось сразу после находки.

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