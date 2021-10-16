Ростов-на-Дону, 16 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону при тушении пожара погиб 33-летний сержант внутренней службы Александр Шевченко. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

82.mchs.gov.ru Пожарные

Старший пожарный 2-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда погиб при исполнении служебного долга. На улице Нижнебульварной вспыхнул пожар. К месту происшествия прибыли пожарные расчёты вместе с Александром Шевченко. Во время тушения огня и проливки конструкций рухнула стена, под которой оказался спасатель.

«По решению МЧС России погибший пожарный Александр Шевченко за проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей будет представлен к награде (посмертно)», — сообщили в ведомстве.

У погибшего остались жена и дочь.