Берлин, 16 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Жителям районов, пострадавших от разрушительного наводнения на западе ФРГ будут помогать предстоящей зимой сотрудники Германского Красного Креста (DRK). Об этом 16 октября рассказала президент DRK Герда Хасселфельдт в интервью агентству DPA.

Ammo.com Миссия Красного Креста

Хассельфельдт пояснила, что сотрудники Красного Креста не устанавливали никаких временных ограничений для оказания помощи пострадавшим и будут находиться рядом с ними, пока нужна будет помощь. По словам президента DRK, до сих пор около 20 тыс. человек в пострадавших районах лишены телефонной связи и доступа в интернет. Из 70 пунктов выдачи питьевой воды работают 18, а в зимний период людям могут потребоваться тепловентиляторы и другие приборы для обогрева.

Напомним, сильное наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в середине июля текущего года на юге и юго-западе Германии. Из-за дождя произошёл резкий подъём уровня воды в таких крупных реках, как Ар и Мёзель, а также в реках поменьше Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Жертвами наводнения стали 185 человек, пострадали более 750 человек.