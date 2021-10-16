Москва, 16 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Музей с коллекцией записей голосов российских писателей и поэтов будет создан в структуре Государственного литературного музея им. Владимира Даля (ГМИРЛИ). Об этом сообщил директор ГМИРЛИ Дмитрий Бак агентству ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак

Глава Гослитмузя поделился планами по созданию нового фондово-экспозиционного комплекса «Морозовский квартал». В состав комплекса войдут четыре музея: русского языка, детской литературы, книжной культуры и музей звучащей литературы.

Бак отметил, что музей с архивными записями голосов поэтов и писателей станет первым подобным учреждением в мире. Он добавил, что в архиве музея будут доступны записи голосов Льва Толстого, Николая Гумилёва, Сергея Есенина, Осипа Мандельштама и других авторов.

Государственный музей литературы им. Владимира Даля является крупнейшим в России музеем отечественной литературы. В настоящее время фонды музея содержат более 600 тысяч единиц хранения.