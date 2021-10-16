В Москве откроют музей звучащей литературы
Москва, 16 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Музей с коллекцией записей голосов российских писателей и поэтов будет создан в структуре Государственного литературного музея им. Владимира Даля (ГМИРЛИ). Об этом сообщил директор ГМИРЛИ Дмитрий Бак агентству ТАСС.
Глава Гослитмузя поделился планами по созданию нового фондово-экспозиционного комплекса «Морозовский квартал». В состав комплекса войдут четыре музея: русского языка, детской литературы, книжной культуры и музей звучащей литературы.
Бак отметил, что музей с архивными записями голосов поэтов и писателей станет первым подобным учреждением в мире. Он добавил, что в архиве музея будут доступны записи голосов Льва Толстого, Николая Гумилёва, Сергея Есенина, Осипа Мандельштама и других авторов.
Государственный музей литературы им. Владимира Даля является крупнейшим в России музеем отечественной литературы. В настоящее время фонды музея содержат более 600 тысяч единиц хранения.