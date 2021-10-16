Улан-Удэ, 16 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это сразу на десять случаев больше, чем накануне, 15 октября.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 119 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике за весь период пандемии достигло 60 771. Из них к настоящему времени от COVID-19 излечились 52 151 пациентов, в том числе 175 за последние сутки. В числе контактных лиц остаются 8552 человек.