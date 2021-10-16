Париж, 16 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» переиграл команду «Анже» в матче десятого тура французской Лиги 1. Об этом 16 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра проходила на поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе парижан голами отметились португальский полузащитник Перейра Данилу (69-я минута) и нападающий Килиан Мбаппе (87-я, с пенальти).

Автором единственного забитого гола «Анже» стал хавбек Анжело Фюльжини (36-я).

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси не принимал участия в игре из-за того, что принимал участие в матче отбора к чемпионату мира 2022 между сборными Аргентины и Перу (1:0).

Отметим, это девятая победа «ПСЖ» в десяти тура чемпионата Франции нынешнего сезона, клуб с 27 очками лидирует в турнирной таблице Лиги 1. У «Анже» 16 очков и четвертое место.