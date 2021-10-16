Брюссель, 16 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Шоком и трагедией является убийство британского депутата Дэвида Эмесса (Консервативная партия) на юге Англии, 15 октября написал на своей странице в Twitter глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейская народная партия (EPP) Манфред Вебер.

(сс) European People's Party Манфред Вебер

По словам парламентария, «все мысли и молитвы» Вебера и его коллег с близкими погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что убийство Дэвида Эмесса стало для него шоком. Депутат был ранен ножом в методистской церкви в городе Ли-он-Си. Позже он скончался в больнице. На Эмесса напал выходец из Сомали.