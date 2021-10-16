Тегеран, , 08:08 — REGNUM 15 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг заявления, сделанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите СНГ, заявив, что Баку, похоже, намерен сделать необоснованные заявления в средствах массовой информации, на которые, конечно же, будет дан соответствующий ответ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хатибзаде подчеркнул тот факт, что подобные заявления соответствуют интересам Израиля, напрямую затрагивая братские связи Ирана и Азербайджана.

Отметив роль Ирана в борьбе с контрабандой наркотиков, он сообщил, что тысячи погибших и раненых за последние четыре десятилетия в борьбе с этим зловещим явлением являются лишь примером усилий Ирана в этом направлении.

Указав на прочные отношения между иранским и азербайджанским народами, Хатибзаде отметил: «Похоже, что, несмотря на позитивные сообщения, полученные из Баку, соседняя страна намерена делать необоснованные заявления в средствах массовой информации, на которые, конечно же, будет дан соответствующий ответ».

Ранее на виртуальной встрече с лидерами СНГ Алиев заявил, что Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджанской Республики для контрабанды наркотиков в Европу в течение последних 30 лет.