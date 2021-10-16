Тегеран, 16 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Во время визита начальника генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран в Пакистан обе стороны договорились о сотрудничестве в области судостроения и технического обслуживания подводных лодок. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 октября.

Генерал-майор Мохаммад Багери, возглавляющий высокопоставленную военную делегацию, посетил верфи в Карачи и проинспектировал процесс строительства военных кораблей, катеров и подводных лодок.

Было решено, что две соседние страны будут тесно сотрудничать в области строительства, а также технического обслуживания кораблей и подводных лодок.

Во время встречи и консультаций между начальником генерального штаба вооруженных сил Ирана и должностными лицами военно-морских сил, базирующимися в Карачи, обе стороны подчеркнули, что безопасность в регионе могут обеспечить только соседние страны.

Ранее генерал Багери встретился с командующим ВМС Пакистана в Карачи и подчеркнул важность обеспечения безопасности на море на общих морских границах, проведения совместных учений и обменов делегациями.