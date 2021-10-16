Тегеран, , 08:10 — REGNUM 15 октября министерство иностранных дел Ирана в своём заявлении осудило террористическое нападение на мечеть Кандагара и предостерегло от раскольнических заговоров врагов исламской уммы, выступая за единство и интеграцию между мусульманами-шиитами и суннитами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министерство иностранных дел Ирана передало соболезнования семьям погибших в результате смертельного взрыва и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим лицам.

«Этот трагический инцидент и аналогичные события прошлого, включая недавнее нападение на молитвенников в Кундузе, проясняют важность повышения бдительности и защиты шиитских и суннитских религиозных собраний в Афганистане», — говорится в заявлении.

Согласно данному сообщению, Иран выражает надежду, что афганские братья и сестры-мусульмане сорвут раскольнические заговоры своих врагов посредством сочувствия, солидарности и сотрудничества.

Напомним, что в результате нападения террориста-смертника в Кандагаре к настоящему времени погибли 37 человек и еще 70 получили ранения.