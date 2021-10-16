Тегеран, 16 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. 15 октября посол Германии в Тегеране Ханс-Удо Мутцель на встрече с генеральным директором Бюро по делам иностранцев и иностранных иммигрантов Ирана Мехди Махмуди высоко оценил эффективные шаги Исламской Республики по приёму беженцев и перемещенных лиц. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Махмуди и Мутцель встретились и провели двусторонние переговоры, чтобы обсудить расширение поддержки и помощи при выделении средств афганским беженцам.

Посол Германии высоко оценил Исламскую Республику за оказание услуг афганским беженцам, массово въезжающим в Иран в связи с последними событиями. Он отметил, что Берлин пытается решить проблему беженцев путем расширения международного сотрудничества.

Махмуди сообщил, что поддержка беженцев является международной ответственностью, которая требует справедливого участия всех международных организаций, призвав международное сообщество финансировать программу вакцинации афганских беженцев.

«Помощь со стороны международного сообщества, Европейского союза и УВКБ ООН слишком ограничена», — отметил он, подчеркнув, что Исламская Республика Иран не смогла бы решить все проблемы в одиночку в этом отношении.