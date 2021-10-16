Тегеран, 16 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. 15 октября посол Исламской Республики Иран в Загребе Парвиз Эсмаэли и президент Исламской общины Хорватии Азиз Хасанович подчеркнули важность расширения сотрудничества в области халяльной промышленности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эсмаэли и Хасанович встретились и обсудили культурно-религиозные связи между Ираном и Хорватией, проведение конференции исламского единства, а также ключевые проблемы региона и мусульманского мира.

Посол Ирана заявил, что сотрудничество Тегерана и Загреба в области халяльной промышленности вскоре вступит в новую фазу.

В другом месте генеральный директор Хорватского центра сертификации халяльной продукции Алдин Дугоньич, который также присутствовал на встрече, заявил, что сотрудничество Ирана и Хорватии в области халяльной промышленности неуклонно растет.

Обе стороны выразили надежду на дальнейшее взаимодействие в торгово-экономической сфере.