Тегеран, , 08:14 — REGNUM 15 октября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил стрельбу по ливанским протестующим, призвав правительство Ливана выявить тех, кто стоит за этим преступлением. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Крайне важно, чтобы ливанское правительство выявило и арестовало тех, кто стоит за этими преступлениями и злодеяниями», — отметил пресс-секретарь.

Мирная акция протеста в Бейруте, связанная с прошлогодним расследованием взрыва в порту, привела к массовым беспорядкам и насилию, в результате чего погибли семь человек и более 60 получили ранения.

Хатибзаде сообщил, что Исламская Республика Иран подчеркивает важность поддержания мира в Ливане и внимательно следит за развитием событий в этой стране.

«Иран верит, что народ, правительство и армия, а также ливанское сопротивление успешно преодолеют кризис, вызванный усилиями израильских властей», —заявил официальный представитель МИД.