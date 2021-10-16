Тегеран, , 08:16 — REGNUM 15 октября представитель Исламской Республики Иран в Вене заявил, что молчание Международного агентства по атомной энергии касательно ядерной программы Израиля послужит негативным сигналом для ближневосточного региона и мира в целом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН в Вене Казем Гарибабади сделал эти замечания в Twitter.

«Как можно рассматривать МАГАТЭ как серьезного, профессионального и беспристрастного партнера, если оно не стремится равномерно и справедливо осуществлять режим гарантий для всех своих членов», — заявил Гарибабади.

Затем он предупредил: «Молчание и небрежность в отношении ядерной программы Израиля направляют негативное послание членам ДНЯО о том, что быть участником равносильно принятию правил и принципов, в то время как деятельность вне договора означает свободу от каких-либо обязательств и критики».

Гарибабади отреагировал на интервью генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в котором последний заявил:

«Причина, по которой агентство ООН много говорит об Иране, но никогда не говорит об Израиле, заключается в том, что израильский режим не является участником ДНЯО».