Лондон, 16 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Убийство депутата правящей в Великобритании Консервативной партии Дэвида Эмесса шокировало британского премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом глава правительства заявил 15 октября в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Andrew Parsons No 10 Downing Street Борис Джонсон

По его словам, парламентарий был «образцовым слугой народа» и одним из «самых приятных и добрых людей» в политической сфере королевства. Джонсон выразил мнение, что убийство Эмесса стало «тяжелым ударом для всех». Премьер-министр также добавил, что страна переживает вместе с родными и близкими депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы Великобритании признали террористическим актом убийство Дэвида Эмесса, который был зарезан выходцем из Сомали в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии.