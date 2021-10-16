Кандагар, Афганистан, 16 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. До 63 человек возросло число погибших в результате взрыва в шиитской мечети в афганском городе Кандагар. Об этом 16 октября сообщил журналистам источник в местной больнице.

Michael O'Connor Кандагар

Взрыв произошёл 15 октября в мечети Биби-Фатима. По предварительным данным, взрывное устройство привели в действие во время пятничной молитвы трое террористов. В МИЛ России назвали теракт попыткой разжечь религиозный конфликт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ответственность за теракт в мечети взяла на себя группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщалось о гибели 62 человек, пострадали 68 человек.