Куала-Лумпур, , 07:48 — REGNUM Не прошедшие вакцинацию против коронавирусной инфекции граждане Малайзии будут лишены части возможностей, заявил глава малазийского правительства Исмаил Сабри Якоб в ходе пресс-конференции.

Куала-Лумпур, Малайзия Indra Gunawan

«Хотя пока власти не планируют делать иммунизацию обязательной, невакцинированные будут терять многие возможности», — заявил он.

В частности, власти Малайзии планируют запретить невакцинированным жителям посещать заведения общественного питания, развлекательные и религиозные учреждения, а также навещать родственников во время праздников. Сабри Якоб также вновь призвал всех граждан страны привиться как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Малайзии выявили более 2,37 млн зараженных коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 умерли почти 28 тыс. человек. При этом уже около 90% жителей Малайзии привились против коронавирусной инфекции.

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