Иркутск, 16 октября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Иркутской области, где обстановка с заболеваемостью коронавирусом значительно ухудшилось, ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление 15 октября 2021 года подписал врио главного санитарного врача по Иркутской области Михаил Лужнов.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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Помимо пожилых людей, прививки должны обязательно получить медработники, госслужащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли, туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 октября 2021 года число умерших пациентов в Приангарье достигло 5115 человек, причём 16 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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