Пекин, 16 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» успешно состыковался с базовым модулем китайской орбитальной станцией. Об этом сообщает газета China Daily.

Russian.news.cn Китайские космонавты совершили перемещение из космического корабля «Шэньчжоу-12» в орбитальный базовый модуль Тяньхэ

Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с кораблём «Шэньчжоу-13» стартовала с космодрома «Цзюцюань» на северо-западе Китая 15 октября. В ночь на 16 октябрь корабль успешно прибыл к строящейся орбитальной станции.

Три члена экипажа перешил с борта корабля в базовый модуль «Тяньхэ». Китайские космонавты проведут на орбитальной станции около полугода. За это время им предстоит выполнить несколько научных экспериментов.

Главной задачей экипажа корабля «Шэньчжоу-13» станет подготовка орбитальной станции к стыковке модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Китайское национальное космическое управление (CNSA) рассчитывает полностью развернуть орбитальную станцию в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября заместитель директора CNSA Линь Сицян заявил, что после завершения строительства китайской орбитальной станции её смогут посетить космонавты других стран.