Тирана, 16 октября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Тела четырех погибших туристов обнаружили в гостинице на западе Албании, сообщает газета Albanian Daily News со ссылкой на полицию страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Албания

Утверждается, что погибшие были выходцами из России. Их тела обнаружили вечером 15 октября в сауне гостиницы в деревне Керрет.

«Все они задохнулись», — отмечает издание.

Других подробностей произошедшего не сообщается. По факту смерти четырех человек проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября российский турист умер во время отдыха на турецком курорте в Анталье. Причины смерти гражданина России не назывались.