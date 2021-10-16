Вашингтон, 16 октября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Внеплановое изменение ориентации Международной космической станции при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18» не создало угрозы для экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Испытания двигателей состыкованного с МКС корабля «Союз МС-18» проводились 15 октября. Двигатели корабля продолжили внепланово работать после завершения тестирования, что привело к потере ориентации станции.

«Во время происшествия экипаж бодрствовал, ему ничего не угрожало», — подчеркнули в NASA.

Положение станции было восстановлено в течение получаса с помощью двигателей российского сегмента МКС. В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября МКС покинет корабль «Союз МС-18». Пилотируемый корабль под управлением космонавта Олега Новицкого доставит на Землю режиссёра Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, посетивших МКС для съёмок фильма «Вызов».