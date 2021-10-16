Кемерово, 16 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 октября, за прошедшие сутки выявлено 204 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 199 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Междуреченск — 33, Новокузнецк — 26, Кемерово — 25, Прокопьевск — 20, Киселевск — 15, Белово — 13, Осинники — 11, Юрга — десять, Анжеро-Судженск — девять, Калтан — семь, Мыски — семь, Гурьевский МО — пять, Таштагольский МР — пять, Беловский МО — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Краснобродский — два, Тайга — два, Яшкинский МО — два, Березовский — один, Полысаево — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 189 пациентов выздоровели, шесть пациентов скончались, в том числе подросток 2004 года рождения.