Киев, , 07:10 — REGNUM Персональные санкции в отношении 237 человек, принимавших участие в организации проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе, были введены Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщил секретарь органа Алексей Данилов 15 октября в ходе пресс-конференции.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, большинство из указанных лиц — члены местных избирательных комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Украина ввела санкции против трех российских предприятий — Амурского судостроительного завода, Казанского порохового завода и завода судовой светотехники «Маяк» в Севастополе.

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