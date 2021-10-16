Канберра, 16 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Более 450 кг наркотика конфисковали сотрудники федеральной полиции Австралии. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

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Наркотические вещества были обнаружены в тайнике, тщательно замаскированном в грузе кафельной плитки, прибывшей в порт Мельбурна из Малайзии. Уточняется, что перехваченная партия наркотика стала самой крупной за всю историю страны. Стоимость конфискованной партии предварительно оценивается в 140 млн австралийских долларов ($103,8 млн).

В ходе совместной операции погранслужбы страны и федеральной полиции Австралии был помещён под стражу гражданин Малайзии. Арестованному 14 октября предъявили обвинение в незаконном обороте наркотических веществ. Преступления такого рода в Австралии считается особо тяжким, за него предусмотрено наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии пограничниками в американском штате Аризона 22 кг наркотического вещества в таблетках.