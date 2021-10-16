Кемерово, 16 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, на котором погибли трое детей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

66.mchs.gov.ru Пожар

По данным следствия, поздно вечером 15 октября 2021 года местные жители, заметив, что горит соседский дом, вызвали сотрудников МЧС. К приезду спасателей они вывели из горящего дома 54-летнего хозяина — он был госпитализирован. В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили в жилище тела троих детей — двух двухлетних и одной четырёхлетней девочек.

«В ходе предварительного следствия будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские по установлению причин смерти потерпевших, пожарно-техническая по определению источника и причин возгорания», — уточнили в ведомстве.

Предварительно установлено, что в доме проживала многодетная семья. На профилактическом учёте она не состояла.

Расследование уголовного дела продолжается.