Берёзовский, Свердловская область, 16 октября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Берёзовском Свердловской области загорелись пилорама и автосервис. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

66.mchs.gov.ru Пожар

Инцидент произошёл на ул. Уральская. Пожар возник в частной пилораме и затем огонь распространился на кровлю автосервиса. Из помещения последнего пожарные смогли вытащить четыре баллона с газом.

Тушение было осложнено отсутствием источников пожарного водоснабжения на месте. Организовали подвоз воды. В итоге пожарные локализовали очаг на площади 250 кв. метров. Причина пожара устанавливается.