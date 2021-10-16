Дамаск, 16 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Несколько турецких военнослужащих пострадали в результате подрыва их автомобиля на взрывном устройстве в Сирии, 15 октября передал телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на местные источники.

Msb.gov.tr Турецкие военные

Инцидент произошел на трассе Баб аль-Хава в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в сирийской провинции Алеппо был обстрелян конвой вооруженных сил Турции. В результате атаки погибли двое турецких военнослужащих. Еще четверо военных получили ранения.

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