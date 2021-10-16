Кемерово, , 06:50 — REGNUM В центре Новокузнецка появится экран, на котором будут транслироваться сведения о погоде и качестве воздуха в городе. Об этом заявил мэр муниципалитета Сергей Кузнецов.

Прогноз Https://www.publicdomainpictures.net

«Принято решение поставить в центре города большое табло, где будем передавать прогноз погоды, сводки, пробки и состояние воздуха по всем районам города», — сказал глава Новокузнецка.

Решение прокомментировали в Сибирской генерирующей компании.

«Что ж, дело хорошее. Мы такую инициативу только поддерживаем, потому что считаем, что жители должны знать всё о городской среде проживания. А промышленные предприятия регулярно отчитываться о влиянии на экологию», — говорится в комментарии СГК, который размещён в телеграм — канале «СГК Кузбасс».