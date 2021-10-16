Киев, 16 октября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Суточные объемы транзита российского газа через украинскую территорию сократились с начала 2021 года со 180 млн кубометров до менее 100 млн кубометров, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко 15 октября в эфире телеканала «Украина-24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Транзит газа

Он отметил, что в 2020 году для транзита было забронировано 65 млрд кубометров голубого топлива, в нынешнем — только 40 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что текущие украинские запасы газа составляют 18,7 млрд кубов и это сопоставимо с показателями 2014, 2015, 2016 и 2017 годов.