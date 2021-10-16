Курильск, Сахалинская область, 16 октября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксированы у побережья Курильских островов, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Yaelo Землетрясение

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 126 километрах к северо-востоку от Курильска. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 145 километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября землетрясение магнитудой 3,5 произошло в акватории Кроноцкого залива у берегов Камчатки. Его очаг располагался в 151 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 10 километров. Пострадавших не было, жители региона подземных толчков не ощутили.