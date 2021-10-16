Кабул, 16 октября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Новый Верховный суд Афганистана был сформирован радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил на своей странице в Twitter 15 сентября представитель группировки Альханафи Вардака.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

Временным главой судебного органа стал шейх мавлави Абдул Хаким Хаккани, а его первым и вторым заместителями — мавлави Мохаммад Касим Туркман и мавлави Абдул Малик соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вахидулла Хашими заявил, что Афганистан будет жить по законам шариата и в стране не будет никаких демократических институтов.

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