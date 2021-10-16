Киев, 16 октября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Список регионов Украины, находящихся в «красной» зоне эпидемической опасности по распространению COVID-19, пополнится Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Донецкой областями с 18 октября. Об этом 15 октября сообщил министр украинского правительства Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее подобный уровень угрозы был объявлен в Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября на Украине за сутки зафиксировали более 13,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии выявлено 2 610 899 фактов инфицирования SARS-CoV-2.