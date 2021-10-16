Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Власти США предложили выплату компенсаций родственникам погибших при ударе американских беспилотников в афганском Кабуле 29 августа, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его данным, с таким предложением выступил замглавы минобороны США по военно-политическим вопросам Колин Каль в беседе с главной организации Nutrition and Education International (NEI) Стивеном Квоном, чьим членом являлся один из погибших в ходе авиаудара Земари Ахмади. При этом газета затрудняется назвать сумму предложенных компенсаций.

Газета отмечает, что Пентагон и Госдеп США также пообещали вывезти родственников Ахмади в Соединенные Штаты. Также уточняется, что родственники десяти жертв американского удара ожидают выплаты компенсаций.