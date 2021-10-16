Лондон, 16 октября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Решение отказаться от употребления алкоголя приняла королева Великобритании Елизавета II, 15 октября сообщила газета Telegraph со ссылкой на свои источники.

Foreign and Commonwealth Office Королева Великобритании Елизавета II

По информации журналистов, теперь она пьет только минеральную воду. На этот шаг Елизавета II решилась по совету врачей, которые указали на пользу отказа от алкогольных напитков. В Telegraph отметили, что монаршая особа употребляла алкоголь в небольших количествах.

Решение королевы объясняется ее желанием находиться в наилучшем состоянии в преддверии климатического саммита COP26 в шотландском Глазго, в котором Елизавета II примет участие. Кроме того, в 2022 году исполняется 70 лет (платиновый юбилей) с момента восшествия ее на королевский престол.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября Елизавета II впервые появилась на публике с тростью в руках. В апреле ей исполнилось 95 лет.