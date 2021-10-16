Лондон, 16 октября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Убийство депутата-консерватора палаты общин Дэвида Эмесса признали терактом следователи в Великобритании. Об этом 16 октября сообщает издание The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Готова ли Британия к терактам

Национальный координатор по антитеррористическим операциям британской полиции Дин Хэйдон официально объявил инцидент террористическим актом. Следователи предполагают, что убийство может быть связано с исламским экстремизмом. По подозрению в убийстве депутата был задержан 25-летний беженец из Сомали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат британского парламента Дэвид Эмесс был убит во время встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил соболезнования родным и близким убитого депутата Эмесса.