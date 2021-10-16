Лондон, 16 октября, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Композиция британского музыканта и исполнителя Элтона Джона впервые за 16 лет возглавила музыкальные чарты в Великобритании. Об этом 15 октября сообщает Official Charts company, специализирующаяся на составлении и публикации музыкальных рейтингов в стране.

Ernst Vikne Элтон Джон

Успех Элтону Джону принесла композиция Cold Heart (Pnau Remix), которая была записана им совместно с певицей албанского происхождения Дуа Липой. Сингл в обработке музыкантов-электронщиков из австралийского трио Pnau вышел в свет 13 августа, а в октябре вошёл в десятку самых продаваемых композиций в Британии.

Сейчас композиция возглавляет британские хит-парады, сместив с первой позиции песню Эда Ширана Shivers, которая лидировала на протяжении месяца. Кроме того, благодаря этой композиции, Элтон Джон стал первым музыкантом, произведения которого шести десятилетий подряд попадали в первую десятку хитов в британских музыкальных чартах. Культовый исполнитель оставил позади таких рекордсменов, как Элвис Пресли, Шер, Клифф Ричард, Майкл Джексон и Дэвид Боуи, песни которых попадали в топ-десять британских хит-парадов на протяжении пятидесяти лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британский поп-певец Эд Ширан и культовый пианист Элтон Джон собираются выпустить совместный рождественский сингл.