Токио, 16 октября, 2021, 04:29 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида не исключил, что японские войска могут нанести превентивный удар по базам на территории вероятного противника. Об этом он рассказал в интервью газете Yomiuri.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его словам, в ближайшее время в Японии будут пересматривать национальную оборонную доктрину. Глава японского правительства не исключил, что она будет дополнена нанесением превентивных ударов по ракетным базам противника.

«Этот вариант также рассматривается», — подчеркнул он.

Кисида добавил, что японские власти собираются рассмотреть все варианты, чтобы обеспечить безопасность страны. При этом он отметил, что пересмотр военной доктрины необходимо осуществить в краткие сроки.