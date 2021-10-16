Калгари, Канада, 16 октября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате нападения мужчины, вооружённого мачете, в центре канадского города Калгари. Об этом 16 октября сообщает телеканал CBC.

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По предварительным данным, пострадавшими при нападении стали случайные прохожие. Трое раненых были госпитализированы, четвёртый пострадавший получил лёгкую травму, от медицинской помощи отказался.

Сотрудники полиции провели операцию по розыску и задержанию подозреваемого в нападении, были привлечены кинологи со служебными собаками и авиации. В настоящее время предполагаемый злоумышленник задержан, с ним работают следователи. Обстоятельства инцидента и мотивы нападавшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неизвестном, открывшем стрельбу в торговом центре, расположенном в канадском городе Торонто.