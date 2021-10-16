Москва, 16 октября, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Изменения, касающиеся использования электросамокатов, гироскутеров сегвеев, моноколёс и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) предложили внести в правила дорожного движения (ПДД) Минтранс РФ и МВД РФ. Об этом 16 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прокат самокатов на Киевском вокзале в Москве

В частности, предлагается ограничить массу СИМ 35-ю килограммами, а скорость передвижения установить не более 25 км/час. Также будет регламентироваться передвижение на СИМ детей в возрасте до семи лет, например, им нельзя будет использовать СИМ без сопровождения взрослых.

Лицам старше 14 лет предлагается разрешить передвигаться на СИМ по обочине проезжей части только при соблюдении ряда условий и полном запрете обгона и объезда других транспортных средств с левой стороны.

Кроме того, в документе предлагается водителям СИМ руководствоваться во время движения сигналами регулировщика для пешеходов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Госдуме хотят убрать электросамокаты с тротуаров и прописать наказания.