Токио, , 03:29 — REGNUM Новый глава правительства Японии Фумио Кисида заявил о намерениях поехать в США для переговоров с американским президентом Джо Байденом еще до конца 2021 года, сообщает газета Yomiuri.

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«Я хотел бы как можно скорее посетить США и провести переговоры с президентом Байденом. Хотел бы сделать это в течение этого год», — заявил он.

Отмечается, что Байден был первым главой иностранного государства, с которым Кисида провел переговоры по телефону после вступления в должность премьер-министра Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора стороны подтвердили свои намерения продолжить переговоры по заключению мирного договора.