Махачкала, 16 октября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Бабаюртовском районе Дагестана. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла 15 октября около 21:00 мск на 388-м километре автотрассы «Астрахань-Махачкала» в Бабаюртовском районе. По предварительным данным, легковой автомобиль LADA Priora выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Пятигорска в Махачкалу.

На месте ДТП скончались водитель и три пассажира легкового автомобиля. Личности погибших устанавливаются. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате столкновения ВАЗ-2111 и грузового автомобиля «Газель» в Самарской области.