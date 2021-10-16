Вашингтон, , 02:57 — REGNUM Россия поддерживает борьбу с незаконным выводом финансов в офшоры и выступает за прозрачность мировых налоговых систем, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

США и Россия

«ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития — прим. ИА REGNUM) сделала для улучшения прозрачности налоговой системы, деофшоризации. И это все вопросы, которые просто очень хорошо ложатся на нашу повестку и совпадают с нашими интересами», — заявил он.

Оверчук добавил, что в Вашингтоне провел переговоры с представителями американского минфина. По его словам, они также заинтересованы в обеспечении прозрачности для мировых налоговых систем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Алексей Оверчук провел встречу с помощником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Отмечалось, что российская делегация посетила встречу в Совете нацбезопасности США. Деталей переговоров пока не предоставлялось.

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